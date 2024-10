Due ragazze e due ragazzi sono scomparsi da sabato 12 dicembre a Maracalagonis e Decimomannu. Sono Sara Frau, Davide Murgia e Giovanni Mattia Onnis di Decimomannu e Asia Pusceddu di Maracalagonis.

Mattia ha 21 anni, gli altri hanno tutti 15 anni. Gli inquirenti e le famiglie sono convinti che i quattro siano assieme. I carabinieri starebbero seguendo diverse piste.

Davide e Asia sono compagni di classe, frequentano il Liceo di Scienze umane a Cagliari. "Mia figlia - dice la mamma di Asia - è uscita di casa sabato alle 7 per andare a scuola. Non mi risulta sia entrata in classe. Voglio farle un appello: siamo preoccupati, torna a casa. La sto chiamando al telefonino. Non mi risponde, risulta staccato”.

La madre di Mattia ha invece raccontato: “Anche mio figlio manca da casa da sabato. Siamo preoccupati. Gli chiediamo di tornare subito. Lo stiamo aspettando”.

Chi avesse informazioni sui quattro giovanissimi può contattare i carabinieri di Iglesias o di Quartu Sant'Elena, che stanno indagando sulla loro scomparsa.