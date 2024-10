Dopo le transenne, nel centro storico di Olbia arrivano le ordinanze di inagibilità e di messa in sicurezza.

Nel pomeriggio il sindaco, Gianni Giovannelli, ha firmato tre ordinanze, che dichiarano l'inagibilità di quattro palazzine: in via Olbia 16 (angolo via Mazzini), via Giuseppe Garibaldi 16 e in piazza Regina Margherita ai civici 13 e 14. Il sindaco ha disposto il non utilizzo dei locali e imposto ai proprietari degli immobili di procedere "ad un urgente intervento di messa in sicurezza e al ripristino delle condizioni di stabilità dei locali", con interventi di consolidamento statico delle pareti lesionate.

I provvedimenti sono stati adottati anche in vista del peggioramento delle condizioni meteo previste per domani: nel Nord Sardegna dal pomeriggio, e per trenta ore, sono infatti previsti forti venti da nord ovest, fino a burrasca.

Ma se da una parte l'amministrazione comunale, a tutela dell'incolumità della popolazione, interviene sul privato, dall'altra parte Piazza Mercato, di proprietà della stessa amministrazione comunale, rimane transennata e interdetta al traffico anche pedonale.