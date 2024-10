A quattro cittadini stranieri extracomunitari, C.M.A. e M.S.M., di nazionalità etiope, rispettivamente 23 e 20 anni, e T.A.G. e Y.M.N., di nazionalità eritrea, rispettivamente 21 e 24 anni, sono stati notificati a ciascuno il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Oristano e relativa intimazione dal Questore a lasciare il territorio nazionale.

Gli stranieri, giunti nella provincia di Oristano a seguito dei recenti sbarchi in Sardegna, inizialmente richiedenti asilo, hanno successivamente rinunciato al riconoscimento della protezione internazionale. Pertanto, considerato il fatto che non possiedono documenti regolari né risorse lecite per mantenersi sul territorio nazionale e, soprattutto, che non sussistono le condizioni per le quali ai quattro cittadini extracomunitari possa essere rilasciato un permesso di soggiorno valido, dovranno lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni.