Centodiciannove controlli, nove sanzioni, due denunce. Proseguono i controlli della Polizia locale di Sassari su tutto il territorio cittadino per contrastare i le cattive condotte in merito alle restrizioni anti-Covid.

Al bilancio dei cittadini intercettati dagli agenti si aggiungono due persone arrivate da un paese dell'hinterland che, fermati nel centro storico, hanno raccontato di trovarsi in città per fare compere in un negozio di Predda Niedda.

Quattro giovani si erano poi dati appuntamento in una stretta via del centro per consumare alcolici in compagnia. Un altro, proveniente da Porto Torres e fermato sempre nel centro storico, non ha saputo giustificare la sua presenza in città.

Due persone sono state denunciate dopo essere state fermate nei pressi di un supermercato in via delle Conce. I due, già noti alle forze dell'ordine, hanno reagito ai controlli minacciando gli agenti.

Prosegue la distribuzione di mascherine alla popolazione e il supporto alla Protezione civile comunale e alle associazioni di volontariato impegnate nella consegna di pasti e beni di prima necessità alle fasce più deboli della popolazione.