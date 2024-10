Un 28enne di Porto Torres, già noto alle forze dell'ordine, è stato fermato dai carabinieri della locale Compagnia per detenzioni di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Il giovane, residente in città, è stato fermato in mattinata dai militari a bordo della sua auto, una Ford Focus, mentre era diretto verso casa. Il comportamento nervoso del 28enne ha insospettito i carabinieri al comando di Danilo Vinciguerra. Gli uomini dell'Arma hanno così perquisito la vettura e sotto il sedile passeggero hanno rinvenuto 375 grammi di marijuana, conservati in una busta di cellophane nera.

E' seguita una perquisizione domiciliare. Nella stanza del fermato sarebbero state recuperate alcune piantine, semi di marijuana per la coltivazione, altre dosi e un bilancino. L'arresto è stato convalidato dal giudice che ha disposto i domiciliari.