"Siamo scesi tutti in strada per affermare la volonta' di vedere ultimata la strada statale 291 tra Sassari e Alghero a quattro corsie, in prosecuzione col tracciato gia' realizzato".

L'ha dichiarato il sindaco di Sassari, Nicola Sanna, che stamane ha partecipato con i colleghi della Rete metropolitana del Nord Sardegna alla manifestazione pubblica 'Tutti in strada', per mantenere alta l'attenzione sul completamento della statale: mancano poco meno di quattro chilometri del lotto 1 (fra Rudas e Alghero), cui si collega la bretella per l'aeroporto.

"Per creare lavoro il Nord Sardegna deve avere infrastrutture strategiche, in linea con gli standard europei. Vogliamo vedere realizzata questa importante arteria". Il ministero delle Infrastrutture ha dichiarato "condivisibile" la posizione della Regione Sardegna, che si e' schierata coi Comuni del territorio, ma per il via libera manca il parere del ministero del Mibac.

Alla manifestazione, che si e' tenuta al presidio di Rudas, nel punto in cui la quattro corsie s'interrompe, ha partecipato anche il presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau.

"Chiediamo ai Ministri competenti di venire qui in questo presidio, in queste settimane, anche in campagna elettorale, e di portarci non parole ma un documento che dice come la strada si possa realizzare e mettere la parola fine a questa vergognosa attesa".

Sono queste le parole del sindaco di Alghero, Mario Bruno, in occasione della manifestazione svoltasi sulla SS291, proprio dove la Sassari-Alghero s'interrompe. L'iniziativa di sensibilizzazione si è svolta questa mattina presso il presidio di Rudas, un'iniziativa andata in scena volutamente senza bandiere sindacali o politiche, ad indicare un interesse comune, che punta a mantenere alta l'attenzione delle istituzioni e della società civile sul completamento a 4 corsie della strada.

"Questo territorio può avere un futuro e diventare maturo solo se unito, solo se può parlare con una sola e autorevole voce, nell'interesse di tutti. C'è qualcosa che vale più di noi, ed è il bene della Sardegna. C'è un interesse superiore che tutti dicono di volere: ecco, è il completamento della strada" così il primo cittadino di Alghero che ha voluto ringraziare tutte le sigle sindacali, unite come non mai a sostegno del territorio, le forze sociali e imprenditoriali, i comitati e tutte le 10mila persone che fino ad oggi hanno firmato una richiesta, semplice e di buonsenso: il completamento della Sassari-Alghero in continuità col tracciato già progettato, realizzato e aperto al traffico.