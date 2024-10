Superano i 400mila euro i contributi che il Comune di Cagliari ha deciso di destinare per la realizzazione di manifestazioni, eventi, attività nel settore sportivo e corsi destinati ad atleti diversamente abili. I bandi, 4 in tutto, si rivolgono alle associazioni, società e federazioni sportive, ma anche a scuole, che svolgano attività in ambito locale e propongano iniziative nell’ambito territoriale. “Scadono tutti nella seconda metà di novembre 2018”.

Ad annunciarlo stamattina Yuri Marcialis dalla sala riunioni dell’Assessorato alla Pubblica istruzione, Sport e Politiche giovanili al numero 4 di viale San Vincenzo. “Si tratta di bandi che vanno a coprire spese sostenute nel 2018, per quanto riguarda manifestazioni ed eventi, e quelle 2017 inerente attività, per cui è necessari disporre del bilancio 2018. Conta circa 30mil euro – ha specificato l’esponente dell’Esecutivo cittadino – il bando per organizzazione di corsi destinati esclusivamente ad atleti diversamente abili”.

In linea con gli indirizzi strategici dell’Amministrazione comunale, “l’obiettivo principale dei contributi è quello di sostenere, tutelare e riconoscere il ruolo sociale dell’attività motoria”. E se si pensa poi che per ogni euro investito in sport se ne risparmiano 5 di spese sanitarie, senza contare l’indotto turistico e commerciale di manifestazioni come i mondiali di Kite Surf con centinaia di persone fra atleti, tecnici e accompagnatori provenienti da ogni parte del globo, il gioco è decisamente vantaggioso.



