Si erano resi responsabili del furto aggravato di un'auto di proprietà di un 38enne pizzaiolo di Selargius. Questa notte, attorno all'una, una pattuglia dei carabinieri della locale Stazione ha notato il mezzo transitare a fari spenti e a velocità sostenuta in via Istria.

Intervenuti, i militari, col successivo ausilio dei colleghi di Monserrato e della Sezione Radiomobile della compagnia di Cagliari, hanno proceduto alla cattura e al successivo accompagnamento presso l'abitazione dei propri genitori di due 14enni di etnia Rom, responsabili del furto.

I due, dopo aver avvistato i carabinieri si sono dati alla fuga in auto e, dopo un inseguimento in cui il mezzo in fuga si è ribaltato, i militari hanno raggiunto i giovani fuggitivi. Con loro grande stupore gli uomini dell'Arma hanno scoperto che si trattava di due minorenni.

I ragazzini sono stati affidati alle rispettive madri, esercenti la responsabilità genitoriale, così come previsto dalla legge.