Entro l'anno potrebbero concludersi, condizioni meteo permettendo, i lavori per l'impianto di risalita sul Bruncuspina nel territorio di Fonni. Poi occorrerà completare l'opera con il centro servizi. Ma per sperare di poter utilizzare l'impianto questo inverno è ancora presto, come conferma all'ANSA la sindaca di Fonni Daniela Falconi: "noi ci proviamo", dice.

Si tratta di un progetto da cinque milioni di euro, risorse regionali messe a correre già dal 2008, ma i lavori sono stati avviati nel 2017. Un'opera che, come spiega la prima cittadina su Facebook, è "tanto attesa e che non riguarda solo il nostro paese ma ha dalla sua gli occhi e l'interesse di una moltitudine di persone. In Sardegna si potrà raggiungere la vetta con un impianto moderno e da lassù, magari con gli sci ai piedi, vedere il mare...".

"I prossimi mesi - spiega ancora Falconi - saranno decisivi e ancora una volta, mi rivolgo soprattutto ai miei amati fonnesi, vi voglio sfidare. Dobbiamo decidere che sviluppo concreto dare a questa infrastruttura imponente se non vogliamo che tra qualche anno ci troviamo l'ennesima opera chiusa in un paese. Mettetevi in gioco. Serve il contributo di tutti per decidere come sviluppare al meglio il nostro futuro".