Grande attesa per il debutto di "Quasi Grazia" di Marcello Fois, con la regia Veronica Cruciani e con Michela Murgia nel ruolo di Grazia Deledda e Lia Careddu, Marco Brinzi, Valentino Mannias e Giaime Mannias.

Lo spettacolo debutterà in prima nazionale il 27 settembre ore 21.00, giorno del compleanno di Grazia Deledda al Teatro Eliseo di Nuoro e andrà in replica come da previsione il 28 settembre sempre alle ore 21.A queste date si aggiungono due repliche del 30 settembre alle ore 21 e il 1 ottobre alle ore 18.00, programmate straordinariamente per il sold-out del 27 e del 28.

Lo spettacolo arriverà anche a Cagliari, Teatro Massimo:

Venerdì, 20 Ottobre, 2017 - 21:00

Sabato, 21 Ottobre, 2017 - 21:00

Domenica, 22 Ottobre, 2017 - 19:00