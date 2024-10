Stroncata da un malore, la dottoressa Antonietta Avignone, 64 anni, è stata trovata senza vita ieri nel giardino della sua casa a Tasonis. Volto notissimo a Quartucciu, l'improvvisa scomparsa della pediatra ha lasciata attonita la popolazione.

"La tragica scomparsa della nostra pediatra dottoressa Avignone ha colpito tristemente tutta la comunità. Dottoressa Antonietta, come la chiamavamo tutti e soprattutto i suoi piccoli pazienti, lascia un vuoto incolmabile per la sua umanità e grande professionalità", ha commentato il sindaco Pietro Pisu.

"Nel periodo Covid ci sentivamo spesso e non ha lesinato il suo impegno e l'amore per la nostra gente quando le chiesi di affiancarci volontariamente nella campagna di screening. La comunità quartuccese si stringe al dolore dei familiari e ringrazierà per sempre una donna che ha amato tanto i suoi bambini e la nostra città", ha concluso sui social il primo cittadino.