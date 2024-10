A Quartucciu i Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena hanno arrestato per violenza sessuale B.S., 38enne senegalese, magazziniere con regolare permesso di soggiorno, residente da diversi anni nell’Isola. Nel pomeriggio di ieri, la sua ex convivente, una 36enne cagliaritana con la quale aveva avuto due bambini, con un pretesto sarebbe stata attirata a casa dell’uomo.

Sullo sfondo, probabilmente, il sospetto di una nuova relazione avviata dalla donna che avrebbe spinto l’ex compagno a chiedere un incontro chiarificatore. Una volta giunta nell'abitazione però l’uomo avrebbe proposto all’ex compagna di avere un rapporto sessuale, ma pur ottenendo un netto rifiuto avrebbe costretto la malcapitata a sottostare alle sue richieste sessuali.

Nel frattempo, però, la vittima avrebbe subito una forte crisi respiratoria, tanto da costringere l'aggressore a richiedere l’intervento del 118. Prontamente soccorsa e trasportata al Policlinico Universitario di Monserrato, la donna avrebbe riferito ai sanitari dell’avvenuta violenza sessuale. Da qui la segnalazione alla Centrale Operativa dei Carabinieri di Quartu Sant’Elena, che ha inviato un equipaggio della dipendente Sezione Radiomobile.

Le pronte indagini condotte dai militari, avviate a seguito della denuncia sporta dalla vittima, hanno consentito di rintracciare immediatamente l’ex convivente e raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti dello stesso, che nella tarda nottata è stato arrestato per violenza sessuale aggravata e condotto, su disposizione dell’autorità giudiziaria, presso la casa circondariale di Uta, in attesa di essere interrogato dal gip per la convalida del provvedimento. La vittima, invece, è stata dimessa nel corso della notte.