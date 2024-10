Questa mattina, alle prime luci dell’alba, è scattata una perquisizione straordinaria coordinata dal comandante del reparto dell’Istituto per minori coadiuvato da una squadra di poliziotti. In una camera detentiva sarebbero stati rinvenuti un cellulare ed alcune dosi di hashish, abilmente occultati. Al momento sono in corso le indagini per analizzare i traffici telefonici e l’appartenenza delle dosi di sostanza stupefacente ritrovata.

A renderlo noto il segretario generale della Uil Pa Polizia Penitenziaria della Sardegna, Michele Cireddu, che dichiara: "E' il primo cellulare ritrovato a seguito della novella normativa che ha introdotto la fattispecie di reato sull’introduzione del cellulare in carcere, si trattava in passato infatti di un illecito amministrativo e solo se il cellulare veniva usato per commettere o commissionare reati si incorreva in una sanzione penale".

"L’auspicio è scoraggiare l’introduzione dei cellulari con le sanzioni penali, ma occorrono anche strumenti idonei per poterli localizzare - spiega Cireddu -. Sino ad oggi tali strumenti sono sostituiti solo ed esclusivamente dalla grande capacità del personale di polizia penitenziaria. Anche in questo caso si tratta di un operazione frutto di indagini info-investigative, ma il personale intervenuto ha saputo dare un esito positivo all’operazione non scontato".

"Occorrono agenti particolarmente capaci e meticolosi per svolgere tali operazioni, ed in Sardegna, fortunatamente, tali profili non mancano. Al personale intervenuto - conclude - va il mio personale plauso e quello di tutti i livelli della Uil".