Questa mattina, al Poetto di Quartu Sant’Elena, tra il ristorante La Marinella e il chiosco Marlin, un uomo è morto in spiaggia per cause imprecisate.

A nulla sono serviti i soccorsi prestati al 70enne, probabilmente colpito da un malore.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Quartu per i rilievi di legge.