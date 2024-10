Un altro dramma ieri sulle strade della Sardegna. Nicola Palmas, 17 anni, viaggiava a bordo di uno scooter insieme a un amico, Jacopo Barbarossa, coetaneo, quando i due si sono schiantati nel rettilineo in via Leonardo da Vinci, all'ingresso di Quartu. Per il passeggero non c'è stato niente da fare: caduto sull'asfalto, forse ha battuto la testa sullo spartitraffico, morendo sul colpo.

Il dramma si è consumato in pochi secondi, sotto gli occhi di alcuni automobilisti che transitavano nella via. Sul posto sono subito arrivate le ambulanze del 118, ma per il ragazzo non c'era nulla da fare. Sopraggiunti anche amici e familiari di Jacopo: la giovane vittima è stata avvolta da un lenzuolo bianco.

Sotto choc e ferito l'amico, alla guida del mezzo, accompagnato al pronto soccorso del Policlinico di Monserrato. Dopo le prime cure è stato ricoverato, con diverse contusioni riportate. Dopo i rilievi di legge la salma di Jacopo è stata rimossa e trasferita nell'obitorio del cimitero di Quartu. Un dolore incolmabile e un destino atroce: la scomparsa del 17enne ha lasciato sotto choc l'intera comunità.

Non sono chiare le cause della tragedia. Ciò che è certo è che si sia trattato di un incidente autonomo, senza responsabilità altrui. Il fatto è avvenuto intorno alle 19, a qualche chilometro di distanza da dove due mesi fa aveva perso la vita un ex agente di polizia locale quartese, sempre in scooter.

I due giovani viaggiavano in direzione Capitana. A lanciare l'allarme alcuni automobilisti, con telefonate a 118, carabinieri e polizia. I soccorsi, immediatamente arrivati a sirene spiegate, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 17enne.