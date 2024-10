Un uomo di 52 anni si trova ricoverato in gravi condizioni al Brotzu di Cagliari a seguito delle ferite riportate in un incidente avvenuto questa sera a Quartu Sant'Elena. L'uomo stava attraversando la strada in via San Benedetto quando è stato travolto da un'auto.

Il conducente si è fermato per soccorrerlo. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale di Quartu e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale in codice rosso.