Gli investigatori della Sezione Omicidi della Squadra Mobile hanno arrestato un 49enne per il tentato omicidio nei confronti della sorella, avvenuto intorno alle 19 di ieri, martedì 9 marzo, in un’abitazione di via Mercadante a Quartu Sant’Elena.

Dalla prima ricostruzione dell’accaduto, la vittima, Luisa Carta, 69 anni, ex assessora comunale, dopo una violenta lite, scaturita per futili motivi, sarebbe stata trafitta dal fratello Diego con uno spiedo al torace e colpita con un corpo contundente.

L’uomo stesso ha dato l’allarme chiamando il 113 e quando gli operatori si sono precipitati sul luogo del delitto, ha subito ammesso il compimento delle sue azioni.

La donna è stata soccorsa dagli operatori del 118 ed è poi stata trasportata in gravi condizioni al pronto soccorso dell’ospedale, dove è entrata in codice rosso.

Gli specialisti della Polizia Scientifica hanno proceduto ad effettuare i rilievi sulla scena del crimine. Sul posto sono intervenuti anche i poliziotti delle Volanti del Commissariato di Quartu Sant’Elena e del Reparto Prevenzione Crimine Sardegna.