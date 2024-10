A Quartu Sant’Elena la Polizia ha arrestato in flagranza due uomini, per l’ipotesi di reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Nel pomeriggio di martedì, gli agenti hanno controllato un uomo, un 62enne del posto, subito dopo essere uscito da un appartamento. Intuendo che nell’abitazione in questione fosse in atto un’attività di spaccio, gli agenti hanno deciso di intervenire, identificando e controllando il proprietario, un 37enne.

Durante la perquisizione, i poliziotti hanno trovato, nelle varie stanze dell’appartamento e suddiviso in numerosi involucri di cellophane, un quantitativo complessivo di circa 32 grammi di cocaina e circa 3 grammi di hashish, oltre a un bilancino di precisione e vario materiale per il confezionamento delle dosi. Trovati anche 4150 euro in banconote di vario taglio, possibile provento dell’attività illecita.

Una vola arrestati, su disposizione del pm, i due uomini sono stati portati nel carcere di Uta.