La scorsa notte a Quartu, un uomo è finito in manette per l’ipotesi di reato di tentato furto in abitazione. L'intervento degli agenti è stato richiesto dai proprietari di una abitazione, dopo che avevano sorpreso una persona all’interno di un capanno ubicato nel cortile.

Così sono intervenuti gli uomini del Commissariato di Quartu e, una volta raggiunta l’abitazione, hanno rintracciato l’uomo che si era nascosto all’interno di un ripostiglio, pertinenza dell’abitazione, con un sacco contenente derrate alimentari prelevate dalla stessa.

Secondo quanto emerso nell’immediatezza dei fatti, l’uomo si sarebbe introdotto nel cortile scavalcando il muro perimetrale della proprietà, per poi rompere con una barra di ferro il lucchetto che chiudeva la porta del ripostiglio. Il rumore ha messo in allarme i proprietari che hanno chiesto l’intervento della polizia.

Il presunto autore del furto, un 39enne cagliaritano, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è stato accompagnato in Commissariato e tratto in arresto. Nella mattinata di ieri, a seguito dell’udienza di convalida, il gip ha convalidato l’arresto senza applicare alcuna misura cautelare.