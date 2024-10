Momenti di grande apprensione questa mattina a Quartu, quando è divampato un incendio nell'abitazione di un'anziana 77enne. E' stata proprio la donna, uscita di casa illesa, a lanciare l'allarme.

Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco di Cagliari, i carabinieri della locale Stazione e del Radiomobile e i soccorsi del 118.

L'incendio è avvenuto in una casa di via Roma, angolo via Cavour, verosimilmente a causa di un cortocircuito.

L'anziana, sottoposta ad accertamenti dal personale del 118, non ha riportato alcuna ferita.