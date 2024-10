Una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta questa mattina a Quartu Sant'Elena per un incidente stradale che ha coinvolte due auto. Le vetture si sono scontrate in via Cimabue per cause in corso di accertamento.

Gli operatori hanno estratto una donna intrappolata tra le lamiere e l’hanno affidata alle prime cure del personale sanitario del 118. E’ stata poi trasportato in ospedale, non risulterebbe in pericolo di vita. 

La strada è stata temporaneamente interdetta alla circolazione stradale per le operazioni di soccorso. I Vigili del Fuoco hanno provveduto anche alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. Sul posto anche gli agenti della Polizia Locale per gli accertamenti e i rilievi di legge.