Il Consiglio comunale di Quartu Sant’Elena ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022.

Questi i numeri: previsione a pareggio tra entrate e spese pari a oltre 128 milioni di euro nel 2020, a più di 107 milioni nel 2021 e a oltre 96 milioni nel 2022. Inoltre vengono confermate le aliquote in vigore nel 2019 di Imu e Tasi, della TARI e le aliquote e gli scaglioni dell'Addizionale Comunale all'Irpef. La Giunta Comunale dal canto suo aveva confermato le tariffe dei servizi a domanda individuale (mense scolastiche, scuolabus, utilizzo palestre ecc.).

“Vengono quindi mantenute tutte le agevolazioni e riduzioni previste dai regolamenti comunali per gli anziani, per i nuclei familiari in disagiate condizioni economiche, per le ONLUS, anche se riteniamo che tali agevolazioni debbano essere profondamente riviste ed aggiornate – ha dichiarato il Sindaco Stefano Delunas -. Abbiamo mantenuto anche le esenzioni per la mensa scolastica e per il trasporto scolastico a favore dei nuclei familiari in situazioni di deprivazione economica”.

Per il recupero dell’evasione tributaria “l'attività accertativa proseguirà con la consapevolezza che ci sono ancora forti criticità sul versante della partecipazione tributaria spontanea dei cittadini”, fanno sapere dal Comune.

Nel corso dell’intera Consiliatura, sono stati emessi oltre 60mila avvisi di accertamento complessivi emessi in circa 4 anni di attività, per un totale complessivo di 22 milioni 399mila 709 euro di cui 7 incassati dall’ente

“Il 69% del credito – rimarcano ancora dal Comune – risulta pertanto ancora da riscuotere, e non sarà semplice. Occorrerà infatti attivare tutte le procedure coattive che il Comune è in grado di mettere in campo. Ma intanto anche quest'anno a causa dell'infedeltà tributaria è stato necessario accantonare oltre 6 milioni di euro nel Fondo Crediti Dubbia Esigibilità. Il che significa non poter garantire, con queste ulteriori risorse, altri servizi ai cittadini”.

Confermate le 20 assunzioni a tempo indeterminato mentre per quanto riguarda gli investimenti gli interventi lscol@, previsti sostanzialmente su tutti gli edifici scolastici cittadini, e quelli collegati al piano delle alienazioni immobiliari, quali la sistemazione del Mercato Civico, la riconversione a biblioteca del piano primo del medesimo mercato, la sistemazione di strade e marciapiedi, la realizzazione di impianti di vigilanza degli edifici comunali e la manutenzione del reticolo idrografico. Inoltre sono riprogrammati gli interventi collegati a specifici fondi regionali, quali quelli destinati all'eliminazione degli svincoli a raso della S.S. 554.

“In questo bilancio di previsione 2020, l'ultimo di questo mandato, nonostante le limitate risorse siamo riusciti a mantenere i servizi garantiti nel 2019 e a fare anche degli investimenti che vanno a completare quanto previsto dal nostro programma elettorale – ha concluso il primo cittadino -. Anche se siamo alla fine del nostro mandato, siamo sempre pronti a cogliere tutte le opportunità per reperire altre risorse attraverso la partecipazione a bandi e la richiesta di finanziamenti, per poter così conseguire gli obiettivi prefissati per il bene della nostra città”.