Gli agenti del Commissariato di Quartu sant’Elena hanno arrestato nei giorni scorsi un marocchino di 38 anni per furto.

L’uomo, identificato per Ben Cheik Abdeljalal, ben noto alle Forze di Polizia, è stato incastrato dagli allarmi posti oltre le casse di un supermercato cittadino. Dopo aver pagato un panino e una bottiglia d’acqua, infatti, come riferito dalla stessa Polizia, è stato scoperto con addosso merce per ben oltre i 300 euro.

Tra i beni trovatigli addosso, una scatola di gamberoni, del caviale, super alcolici e creme per la cura della pelle e del corpo, tutti generi non di certo di prima necessità.

Ben Cheik Abdeljalal è stato tratto in arresto per furto.