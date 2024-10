Gravissimo incidente stradale poco dopo le 20 a Flumini di Quartu. Un ragazzino di circa 14 anni è stato trasportato in gravissime condizioni all'ospedale Brotzu di Cagliari. La dinamica dell'incidente non è ancora stata chiarita.

A quanto pare il ragazzo sarebbe stato travolto da un'auto mentre attraversa in via dell'Autonomia Regionale Sarda. Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118 che hanno rianimato il ferito, trasportandolo d'urgenza al Brotzu in codice rosso. Il quattordicenne è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Sul posto per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia stradale.