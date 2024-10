Anche Quartu propone il suo ingresso fra i Comuni del "Cammino di Sant'Efisio".

E l'idea a cui sta lavorando l'Amministrazione comunale che ha inviato una lettera alla Regione e agli altri sindaci coinvolti nel progetto culturale per chiedere di poter far parte del circuito, sottolineando tutte le motivazioni, di carattere religioso, storico e tradizionale che confermano la proposta.

La lettera, sottoscritta dal sindaco Stefano Delunas e dall'assessore della Cultura Lucia Baire, sottolinea che una partecipazione all'iniziativa da parte del comune possa arricchire la manifestazione.

Dopo il Protocollo di intesa del marzo 2014 per la realizzazione di misure di salvaguardia del 'Rito dello scioglimento del Voto e della Festa di Sant'Efisio' e il successivo decreto della Regione del febbraio 2015 per il 'Riconoscimento della valenza culturale-turistica e spirituale', 'Il Cammino di Sant'Efisio' è stato inserito nel Registro dei Cammini di Sardegna e degli itinerari religiosi e dello spirito.

L'Assessore Baire è entusiasta per la candidatura: "Abbiamo inoltrato la richiesta perché anche Quartu ha tutte le carte in regola per far parte del Cammino di Sant'Efisio. Fra la città ed il Santo ci sono legami molto forti".