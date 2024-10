Ha minacciato l’ex compagna, aggredito il fidanzato di quest’ultima e tentato di entrare in casa prendendo a calci e pugni il portone d’ingresso. E. P. T. 39enne cagliaritano è stato arrestato dagli agenti di polizia per atti persecutori. 

Sabato scorso l’uomo si è presentato nella casa di Quartu Sant’Elena dove vivono l’ex compagna, il loro figlio minore e l’attuale fidanzato.

E. P. T. ha tentato più volte di entrare in casa. La donna spaventata ha chiamato la polizia. All’arrivo della pattuglia però l’uomo si era allontanato. Salvo poi ripresentarsi poco dopo in stato di ebbrezza. Incurante della presenza degli agenti ha continuato a insultare e minacciare di morte la donna e ha sferrato un pugno al volto del compagno.

E. P. T è stato accompagnato in commissariato dove la mamma di suo figlio ha formalizzato la denuncia per i continui maltrattamenti e le continue vessazioni di cui è stata vittima dallo scorso mese di luglio, subendo continue minacce di morte legate alla gestione del loro figlio minore. Il 39enne, che dovrà rispondere di atti persecutori, è stato trattenuto nella camera di sicurezza del commissariato in attesa dell’udienza di convalida.