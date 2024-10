Continuano purtroppo a farsi sentire gli effetti dell’alluvione degli ultimi giorni nel Cagliaritano, che hanno provocato una vittima e tanti danni.

In via Dante, a Quartu Sant’Elena, è crollata la facciata di una casa abbandonata a causa delle infiltrazioni d’acqua dovute al maltempo. Tanta paura in città, soprattutto perché il crollo ha prodotto un boato molto forte. Fortunatamente al momento dell’incidente non passava nessuno e non si registrano feriti.

"La facciata è crollata, stando a quanto sappiamo, per colpa della tanta pioggia delle ultime ore. Abbiamo subito sbarrato la strada, impedendo il passaggio delle automobili. Stiamo già provvedendo a svolgere gli accertamenti sui proprietari dell’abitazione per fare in modo che possa essere realizzata l’ordinanza per far rimuovere i detriti", ha spiegato Antonello Angioni, comandante della Polizia locale, accorsa subito per mettere in sicurezza l’area.

Solo ieri sono caduti altri 45mm di pioggia a Castiadas e Poggio dei Pini, 29mm a Biasì, 24mm a Capoterra, 18mm a Quartu Sant’Elena.

Gli uomini della Protezione Civile regionale hanno eseguito oltre 250 interventi legati al maltempo. Per oggi, è prevista l’allerta arancione almeno fino a tarda mattinata, con scuole chiuse a Cagliari e a Capoterra.

Foto dal web.