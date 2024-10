Un grosso topo grigio vagava per i corridoi della scuola di via Monsignor Angioni a Quartu Sant'Elena. Gli studenti tra stupore e orrore si sono trovati il ratto davanti e hanno pensato di sdrammatizzare quello che è in effetti un problema molto serio con un video diventato virale.

Gli studenti hanno documentato la caccia al topo inserendo in sottofondo una telecronaca del giornalista sportivo Sandro Piccinini. Al termine del video il topo gira l’angolo e con un calcio viene fatto uscire dall’istituto attraverso una porta antipanico.

Intanto nella scuola di via Angioni, venerdì prossimo, verrà eseguita la derattizzazione.