Nella notte a Quartu Sant’Elena, i carabinieri del Radiomobile della locale Compagnia hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari, per la violazione delle misure anti Covid, un 54enne quartese. Nello specifico, i militari, hanno fermato l’uomo alle 2, mentre camminava a piedi in Via Cagliari. Oltre la segnalazione, non avendo fornito una giustificazione plausibile, gli è stata applicata la prevista sanzione amministrativa pecuniaria di 400 euro.

Stessa conclusione per un libero professionista di Selargius, fermato a Costa Rei alla guida dell’auto: non ha saputo fornire un’ammissibile giustificazione circa la sua presenza lontano dal proprio comune di residenza e oltre l’orario del coprifuoco.