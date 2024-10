Conclusa con successo ed emozione la cerimonia tenutasi presso l’ex convento cappuccino di San Francesco per inaugurare i festeggiamenti in onore di Sant’Elena Imperatrice, Patrono della città di Quartu.

Grande attesa per la Festa Patronale che si svolge ogni anno a partire dal 12 settembre creando un forte richiamo non solo dagli abitanti di Quartu e del Campidano, ma di tutta la Sardegna.

La Festa organizzata dal Comitato Stabile di Sant’Elena in collaborazione con il Comune di Quartu e Fondazione di Sardegna e inoltre con il sostegno dello sponsor E.JA Energia vedrà i riti religiosi accompagnati da vari spettacoli di vario genere, mostre di prodotti locali, iniziative culturali e convegni, oltre allo svolgimento della tradizionale Sagra dell’Uva che si terrà sabato 16 settembre.

La festa religiosa in onore di Sant’Elena è di antica tradizione, si hanno le sue notizie a partire dal 1787, “Lo slogan della festa di quest’anno è Chiesa ed Eucarestia” dice durante la cerimonia di inaugurazione il parroco Mons. Alfredo Fadda, “questo per far riscoprire la grandezza della Festa, la quale senza l’Eucarestia non avrebbe né gioia né vita e non vi sarebbe una comunità cristiana”.

L’evento organizzato dal Comitato Stabile di Sant’Elena che quest’anno festeggia 50 anni vede come nuovo Presidente Roberto Follesa che afferma “Per me è un onore avere questa responsabilità, ringrazio la mia famiglia, il Comitato, i cittadini di Quartu, il Comune, il nostro sponsor E.ja Energia, la Regione e Fondazione Sardegna per aver contribuito alla realizzazione di questo evento che per me quest’anno ha un sapore unico e inaspettato. Il mio impegno è quello di cercare di mantenere vive le tradizioni senza trascurare l’innovazione ma sempre mantenendo salda in me la Fede.”

Interviene anche il primo cittadino Stefano Delunas “ la manifestazione più alta che un sindaco possa desiderare, e affido la città di Quartu a Sant’Elena Imperatrice”.

Alla manifestazione vi è inoltre la presenza del Prefetto, rappresentante del Governo, Dottor Emilio Dario Sensi il quale saluta e ringrazia i numerosi presenti.

Alessandro Piludu, vice presidente del Comitato infine sottolinea la vera Mission del Comitato “Onorare in primis Sant’Elena, organizzando accuratamente i festeggiamenti della Santa e partecipando alla promozione dello sviluppo artigianale e agricolo della città di Quartu”.

Mercoledi 13 è il giorno della solenne Processione con il Simulacro della Santa per le vie della città e l’appuntamento imperdibile è per sabato 16 con la tradizionale Sagra dell’Uva.