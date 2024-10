La comunità di Quartu Sant’Elena può vantare una nuova centenaria: si tratta di Maria Bonaria Argiolas, nata il 13 febbraio del 1919 a Quartu e sempre vissuta in città.

La signora Argiolas ha festeggiato nella sua abitazione di via Verga insieme a tutta la famiglia e ai moltissimi amici che non sono voluti mancare all’appuntamento. Nata in città, Maria Bonaria non ha mai lasciato Quartu, neanche quando si è sposata e ha avuto 5 figli. Oggi ha 9 nipoti e 11 pronipoti.

La nuova centenaria quartese, che ancora oggi vanta un ottimo udito e una buona vista, è sempre stata casalinga, con una passione speciale per il pane, una delle eccellenze dell’enogastronomia cittadina.

Nell’abitazione della Signora Argiolas, è stata celebrata anche una Santa Messa di ringraziamento per i suoi 100 anni da Don Gabriele Casu, parroco della parrocchia Sacro Cuore. A festeggiate la nuova nonnia anche il Sindaco Stefano Delunas che ha consegnato una pergamena e un mazzo di fiori a nome dell’Amministrazione comunale e di tutta la cittadinanza.

«Pensando ai suoi cento anni provo emozione – si legge nella dedica del Primo Cittadino –, perché lei ha attraversato le vicende tristi e felici di un secolo della nostra storia e non si è certo risparmiata: ha vissuto in anni in cui erano richieste fatiche e sacrifici per vivere e crescere dignitosamente la famiglia. La sua lunga giovinezza è per la nostra comunità motivo di compiacimento che voglio attestarle con affetto».