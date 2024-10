In questi ultimi giorni, i poliziotti del Commissariato di Quartu Sant’Elena hanno portato a conclusione due distinte operazioni nel corso delle quali sono state tratte in arresto due persone accusate di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti, mentre una terza è stato indagato per il medesimo reato.

Secondo quanto riferito dagli investigatori, la Polizia ha scoperto in un terreno di proprietà di un 28enne, lungo la strada comunale di Is Arenas, 28 piante di canapa indiana e 285 grammi di sostanza essiccata. Nei guai è finito Claudio Mascia, già noto per i suoi precedenti specifici. A seguito del giudizio con rito per direttissima gli è stata irrogata la misura cautelare dell’obbligo di firma.

Arrestato anche un 49enne, quartese, incensurato, R.M.: gli agenti hanno avviato le indagini a seguito di diverse segnalazioni che indicavano l’attività di spaccio presso la sua abitazione. I poliziotti, come spiegato, dopo aver monitorato la strada, hanno accertato un frequente via vai di giovani specialmente nelle ore serali. Durante la perquisizione domiciliare è stata rinvenuta una busta di plastica contenente 88 grammi di hashish (suddivisi in 43 dosi da 2 grammi ciascuna) e circa 40 grammi di marijuana. Al rito per direttissima è stata patteggiata la pena di 6 mesi di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale.

Infine, nel corso di un altro servizio antidroga è stato indagato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio L.G. 26enne di Campobasso, ma residente a Quartu Sant’Elena perché sorpreso all’interno della propria abitazione con 6 involucri di cocaina pari a 1,20 grammi.