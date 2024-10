Nella notte del 28 gennaio scorso, in via Svizzera a Quartu Sant’Elena, veniva data alle fiamme un’auto parcheggiata di fronte all’abitazione del proprietario. Il tempestivo intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco aveva impedito il propagarsi dell’incendio alla casa.

Alla stregua di analoghi fatti verificatisi nel territorio, i Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena avevano attivato immediate indagini.

Gli investigatori hanno quindi esaminato la posizione di alcune persone, già nel recente passato autori di danneggiamenti, ed esaminato numerosi filmati estrapolati dai circuiti di videosorveglianza della zona. Per completare il quadro investigativo sono stati incrociati i dati delle persone fermate durante occasionali controlli stradali nella zona di interesse.

Al termine delle indagini, i carabinieri hanno denunciato B.U. 37enne di Quartu, con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di danneggiamento seguito da incendio.

Da tempo i Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena sono impegnati a contrastare il fenomeno degli incendi di autovetture, come dimostrato dai recenti risultati operativi conseguiti non soltanto in città ma anche in alcuni paesi del territorio dove sono stati registrati casi analoghi.