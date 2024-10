Denunciati ieri a Quartu Sant'Elena due giovani, entrambi incensurati, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Si tratta di un ventunenne e un diciottenne, il primo operaio il secondo disoccupato.

Il 21enne è stato trovato dai Carabinieri della locale stazione in possesso di 23,3 grammi di hashish suddivisi in dieci dosi contenute in bustine di cellophane, di 3 grammi di marijuana, della somma di 250 euro in banconote di vario taglio, probabilmente provento delle attività di spaccio, nonché di materiale per il confezionamento in dosi della sostanza. Il 18enne invece, come informano i militari, deteneva 14 grammi di hashish suddivisi in 25 dosi e la somma contante di 140 euro.

Come informano i Carabinieri di Quartu, è stato segnalato alla Prefettura di Cagliari come assuntore di stupefacenti un sedicenne del posto che aveva addosso tre dosi di marijuana e un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 16 centimetri per cui verrà deferito alla Procura dei Minori di Cagliari.

Quanto rinvenuto dai Carabinieri è stato sequestrato e verrà custodito in caserma in attesa di essere versato a giorni presso l'ufficio corpi di reato del Tribunale di Cagliari.