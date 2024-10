Blitz da parte degli agenti del Commissariato di Quartu Sant'Elena che ieri sera sono entrati in due appartamenti, dopo aver ricevuto numerose segnalazioni su un via vai continuo di uomini.

Nella prima in una casa hanno trovato due cittadine colombiane. L'abitazione è stata perquisita e sono stati trovati numerosi oggetti riconducibili all'attività di prostituzione. Nell'altro appartamento hanno invece trovato una ragazza cinese.

All'interno, oltre a materiale riconducibile all'attività di prostituzione, è stata trovata la somma di 2.640 euro, ritenuta provento dell'attività. Dai riscontri effettuati è emerso che la giovane era stata denunciata e arrestata in precedenza, sempre per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. Le straniere sono state accompagnate in Commissariato e denunciate in stato di libertà.