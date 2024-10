In questa Fase 2 dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, a partire da lunedì 18 maggio fino a venerdì 22 maggio, anche gli sportelli del commissariato di pubblica sicurezza di Quartu Sant’Elena, di via Firenze saranno aperti dalle 8 alle 12, per la sola attività di consegna dei titoli da ritirare. Gli interessati potranno recarsi negli uffici in base al seguente ordine:

il 18 maggio: potranno ritirare il documento i cittadini il cui cognome inizi con le lettere dalla A alla C.

il 19 maggio: cittadini il cui cognome inizia con le lettere dalla D alla L.

Il 20 maggio: lettere dalla M alla O.

Il 21 maggio le lettere dalla P alla Q.

E infine il 22 maggio: potranno ritirare il proprio titolo i cittadini il cui cognome inizi con le lettere dalla R alla Z.

Per garantire la massima osservanza delle misure sanitarie a tutela della salute di tutti, anche in questa fase di emergenza sanitaria, dovrà essere assicurato il distanziamento sociale, evitando assembramenti.

In ogni caso gli utenti dovranno essere muniti di mascherina chirurgica e di guanti monouso e dovranno tenere la distanza tra loro di almeno un metro.

Per tutte le informazioni è possibile contattare l’ufficio Relazioni con il pubblico della questura, dal lunedì al sabato, dalle 8,30 alle 13,30, ai numeri 070/6027395 e 070/6027366, o scrivere un’email a urp.quest.ca@pecps.poliziadistato.it.