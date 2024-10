Una ragazzina di 13 anni è scomparsa da Quartu Sant'Elena da diverse ore. Il suo nome è Laura Saba e a dare l'allarme su Facebook è stata la mamma tramite il profilo della ragazzina stessa.

Ecco la richiesta di aiuto: "Avviso importante! A tutti voi cari amici di Laura. Sono la mamma, visto che prima di 24 ore non posso fare altro che cercare da sola mia figlia che a soli 13 anni decide di non rientrare a casa. Faccio un appello a chi l'ha anche solo sentita, di contattarmi in questo profilo. Siamo già in contatto con i carabinieri che tra qualche ora inizieranno le ricerche, vi ricordo che ha solo 13 anni. Se volete condividete e aiutatemi a trovarla, grazie".

La 13enne, il 14 ottobre, aveva pubblicato sul suo profilo Facebook un inquietante messaggio: "Lascio tutto e tutti col dolore nel petto".