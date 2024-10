Intorno alle 3 di questa notte, gli Agenti del Commissariato di Quartu Sant’Elena sono intervenuti in via Budapest, dove alcune persone si sono affrontate a colpi di spranghe e coltelli. Una di queste, un cagliaritano di 51 anni, è stato colpito con un fendente all’addome ed è attualmente ricoverato in prognosi riservata al Brotzu.

L’uomo sarebbe stato accoltellato da un altro cagliaritano di 31 anni dopo che quest’ultimo sarebbe stato colpito con una spranga dal 51enne, danneggiandogli, successivamente, anche l’auto.Un amico del 51enne nel frattempo avrebbe colpito un altro uomo, conoscente dell’accoltellatore, un 24enne attualmente ricoverato al Santissima Trinità con una frattura ad un braccio, con una prognosi di 30 giorni.

Al momento risultano indagati il 31enne per tentato omicidio, il ferito per danneggiamento aggravato e il suo amico per lesioni e danneggiamento aggravato. Indagini in corso anche per capire se ci sono altre persone coinvolte.