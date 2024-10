Nelle primissime ore di questa mattina, i Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena, unitamente ai colleghi del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Cagliari e del Nucleo Cinofili della Compagnia di Cagliari hanno proceduto al controllo di 60 autoveicoli, 2 dei quali sottoposti a fermo amministrativo; identificato 110 persone; controllati 21 soggetti sottoposti a vari regimi cautelari alternativi alla detenzione.

In particolare, sono stati controllati due esercizi pubblici ubicati nel lungomare Poetto-Golfo di Quartu Sant’Elena, la titolare di uno dei quali è stata sanzionata amministrativamente per 4.500 euro. Come riferito dai militari, all'interno del locale sono state riscontrate difformità igienico-sanitarie legate alla gestione degli alimenti, alla pulizia dei locali e alla certificazione Haccp, con conseguente sequestro di 85 kg di prodotti alimentari.

Nel medesimo contesto operativo, i Carabinieri della Stazione di Sestu, quelli di Flumini di Quartu e del NORM della Compagnia di Quartu, hanno tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 28enne di Quartu Sant’Elena, il quale a seguito di perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di 95grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish e materiale vario per il taglio e il confezionamento dello stupefacente, che è stato sottoposto a sequestro. L’uomo, al termine delle formalità, su disposizione del Pubblico Ministero di turno è stato ristretto in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito per direttissima che verrà celebrato nella mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari.