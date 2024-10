E’ stato presentato questa mattina presso il Centro Informazioni Turistiche di via Melibodes (Margine Rosso) il progetto di educazione stradale VISS Vivere Insieme la Sicurezza Stradale. Tra le diverse operazioni dell’iniziativa, che vede Quartu capofila assieme ai Comuni di Maracalagonis e Villasimius per promuovere una nuova cultura della sicurezza stradale, rientra anche la recente installazione dei “Box Velox” destinati a monitorare dai prossimi giorni il traffico sulle strade quartesi.

“Abbiamo ritenuto opportuno convocare la conferenza stampa – ha affermato il sindaco di Quartu Sant’Elena, Mauro Contini - per illustrare in modo dettagliato le finalità di questo progetto VISS che nasce dalla collaborazione di tre comuni, Villasimius, Maracalagonis e Quartu, che hanno in comune la SP 17, strada dove avvengono la maggior parte degli incidenti. Viss si é classificato secondo in un bando regionale e abbiamo ottenuto 950 mila euro in due anni, lo scopo principale di questo progetto é l'educazione alla guida sicura e la prevenzione.

Nella SP 17 – continua Contini - vennero realizzati 4 sottopassi per l'attraversamento pedonale che oggi sono murati. E’ nostra intenzione, visto che in questo momento non esiste un ente provincia, avviare degli accordi con il commissario per riaprire i sottopassi per il passaggio dei pedoni, attraverso un concorso di idee, si può pensare di non tenerli come dei semplici sottopassi. Per quanto riguarda l'attività di sensibilizzazione, abbiamo realizzato degli incontri nelle scuole, un concorso di idee, e si è portata avanti in questo modo la prima fase”.

Nel corso della conferenza, il primo cittadino ha anche parlato dei box velox: “I punti di installazione sono stati individuati in base alle criticità rilevate e alla percentuale di incidenti. Nel momento in cui noi porteremo avanti questa fase di monitoraggio dei flussi di traffico e ci renderemo conto che non vengono rispettati i limiti di velocità, dovremmo provvedere a fare più posti di blocco per sanzionare i trasgressori. Bisogna essere prudenti nel guidare, é un messaggio rivolto a tutti”.

“Tra poco verranno installate delle telecamere conta-targhe per monitorare il traffico, i box velox (13 installati, mancano i 2 della 554) sono una delle azioni di presidio del territorio, con finalità di statistica e di controllo della velocità” , ha affermato il comandante polizia municipale, Marco Virdis.