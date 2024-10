Ieri sera, i carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena hanno notificato a un impiegato 55enne il provvedimento di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex moglie.

L'uomo è accusato di atti persecutori nei confronti della ex compagna che attualmente si trova in una struttura protetta. Il provvedimento è stato richiesto dalla Procura della Repubblica dopo la dettagliata relazione presentata dai carabinieri nella quale venivano ricostruiti gli atti persecutori nei confronti della ex moglie.

Qualora il 55enne non addivenisse all'adempimento di quanto impostogli dal provvedimento del giudice, scatterebbero le misure più restrittive, gli arresti domiciliari e la detenzione in carcere.