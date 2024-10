Ieri sera a Quartu Sant’Elena, presso il centro commerciale "Le Vele", i carabinieri della Sezione locale hanno arrestato per furto aggravato un 38enne marocchino di Selargius, aiuto cuoco in un ristorante di Cagliari, con precedenti denunce a carico.

L'uomo, secondo quanto riferito dalle autorità, dopo avere occultato in uno zaino merce varia, soprattutto abbigliamento sportivo, per un valore di circa 550 euro, era stato bloccato all'uscita del negozio Cisalfa da un militare fuori servizio, in forza alla Stazione di Cagliari San Bartolomeo, che aveva notato i movimenti circospetti dell’uomo, consegnandolo infine ai colleghi successivamente intervenuti.

La refurtiva è stata immediatamente restituita agli addetti al punto vendita. Il 38enne è stato condotto in caserma e sarà trattenuto in camera di sicurezza sino al trasferimento presso il Tribunale di Cagliari, per l’udienza di convalida.