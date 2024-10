Nicola Micheli non ce l’ha fatta. Il suo cuore ha smesso di battere all’età di 20 anni.  Il giovane era rimasto gravemente ferito nell'incidente stradale avvenuto ieri a Quartu Sant'Elena, lungo la litoranea per Flumini, e per questo ricoverato nel reparto di Terapia intensiva del Policlinico di Monserrato.

"Nicola non c'è più", ha scritto su Facebook il padre, Adriano. I familiari hanno dato l'autorizzazione per l'espianto degli organi.



L'incidente. Il 20enne era alla guida della sua Lancia Y quando, per cause non ancora accertate, ha perso il controllo dell'auto. La macchina dopo una sbandata è finita nel giardino di una casa, ribaltandosi e il conducente è stato sbalzato fuori dall'abitacolo. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri e un'ambulanza del 118 che ha trasportato il 20enne al Brotzu, i medici hanno poi deciso il trasferimento al Policlinico di Monserrato.

“Nicola, il figlio di Adriano Micheli, uno dei pilastri della Rete Sarda per la Difesa della Sanità Pubblica, è deceduto a seguito di un incidente stradale. Nicola aveva poco più di vent’anni. Va via nel pieno dell’età in cui si celebra la vita. Un dolore immenso per la sua famiglia e un lutto anche per noi. La Rete Sarda, sospende momentaneamente il dibattito in corso”, ha scritto sulla propria pagina Facebook la "Rete Sarda per la Difesa della Sanità Pubblica".