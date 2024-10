Brutto incidente, questa mattina, al Margine Rosso, sul litorale di Quartu Sant'Elena. Un giovane di 30 anni in sella alla propria moto si è scontrato con un’auto ed è stato trasportato con codice rosso al Brotzu di Cagliari. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto in via Marco Polo. In seguito all’impatto il motociclista è stato sbalzato dalla due ruote e dopo un volo di alcuni metri è finito sull'asfalto. L'automobilista si è subito fermato per soccorrerlo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Quartu Sant'Elena, che si sono occupati dei rilievi, e l'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito in ospedale con una sospetta frattura del bacino e altre ferite.