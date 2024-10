Difformità igienico sanitarie legate alla rintracciabilità degli alimenti, assenza di etichettatura e di elementi identificativi dei prodotti, con il rischio che costituiscano un potenziale pericolo per la salute umana e la sicurezza dei consumatori, hanno portato i Carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena, in collaborazione con quelli del Nas di Cagliari, a sequestrare 10 chili di carne congelata di pecora in un market etnico della zona, oltre a sanzionare il titolare dell’esercizio commerciale, un 24enne, per 1500 euro.

Il servizio dei militari, finalizzato a contrastare il fenomeno degli illeciti amministrativi in materia di lavoro e mancato rispetto di normative igienico sanitarie, è stato eseguito anche in un secondo punto vendita, il cui titolare è un commerciante 35enne di origine asiatica, dove sono state rilevate analoghe situazioni. Quest’ultimo è stato sanzionato per un totale di 3000 euro per difformità igienico sanitarie legate alla gestione del piano di autocontrollo HACCP.

Le competenti autorità amministrative sono state informate in merito alle criticità rilevate e alla contestazione delle citate sanzioni. Su tutti gli obiettivi controllati non sono state riscontrate criticità in ordine a lavoro nero è più in generale in materia giuslavoristica.