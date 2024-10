Lutto nel mondo della politica a Quartu, dove è morto a 63 anni l'ex presidente del Consiglio comunale Tonino Dessì.

Professione medico, per lungo tempo impegnato in politica, era entrato da giovanissimo nell'assemblea civica di Quartu. Negli anni Duemila Dessì guidò il Consiglio comunale da esponente di Alleanza Nazionale. Negli ultimi anni ha militato in Fratelli d'Italia.

"Un uomo, un medico ed un politico di valore - scrive il sindaco di Quartu Graziano Milia sui social -. Leale, generoso, sempre attento e presente nella nostra comunità. Lo conobbi giovanissimo fra i banchi del Consiglio comunale: condividevamo, seppure da posizioni diverse, la stessa passione per la politica e la stessa idea di impegno al servizio del bene comune. Nacque allora una solida e affettuosa amicizia fra noi che non ha conosciuto interruzioni".

"È ora difficilissimo per me scegliere fra i tanti ricordi che mi legano a lui, ma penso che una delle immagini che riassumono meglio le qualità umane e professionali di Tonino sia quella di lui in prima linea nel punto vaccinale di Via Beethoven, con il suo camice bianco, a dare una mano insieme agli altri medici nella lotta contro il Covid, al servizio dei cittadini quartesi. Ciao Tonino, caro amico".