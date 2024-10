“Da anni gli automobilisti che percorrono quotidianamente la strada statale 554 attendono che venga messa in sicurezza attraverso l’eliminazione degli svincoli a raso più pericolosi, l’installazione di spartitraffico dove ancora mancano e la creazione di intersezioni a livelli sfalsati. Purtroppo i lavori, già assegnati da tempo, non sono mai iniziati e le attuali caratteristiche della strada ancora non permettono il deflusso efficace e sicuro del traffico e pregiudicano l’accessibilità alla città di Cagliari”.

Questa la denuncia del consigliere regionale del M5s Michele Ciusa che ha presentato un’interrogazione all’assessore regionale dei Lavori pubblici per conoscere lo stato di attuazione, con relativi cronoprogrammi, dei singoli lotti in cui è suddivisa la realizzazione dei lavori di adeguamento della S.S. 554.

“Al termine di un lungo e travagliato iter burocratico, nell'agosto 2013 – spiega Michele Ciusa - l'Anas ha consegnato al Comune di Quartu Sant’Elena il tratto della Strada statale 554 tra lo svincolo per l’Orientale sarda e la rotatoria del Margine Rosso. A seguito del passaggio di competenza sul tratto stradale della S.S. 554 compreso tra i chilometri 10,9 e 14,7 il Comune si sarebbe occupato del completamento della progettazione e di dare avvio all’esecuzione dei lavori”.

“Il Comune ha proceduto all'aggiudicazione dell'appalto ma a tutt'oggi i lavori non sono iniziati. Da allora non si hanno notizie in merito allo stato di attuazione delle procedure relative agli ulteriori lotti di competenza degli enti locali in cui è stata suddivisa la realizzazione della strada né sullo stato di avanzamento delle opere previste sull'arteria principale di competenza di ANAS”.

“La Regione deve mettere in atto tutte le iniziative utili ad assicurare il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture viarie e una rete stradale davvero efficiente procedendo con urgenza alla rimozione degli ostacoli burocratici che stanno impedendo l'attuazione degli improcrastinabili interventi di adeguamento di questa importante arteria stradale”.