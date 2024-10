Questa mattina all'alba, a Quartu Sant'Elena, un pensionato di 80 anni è stato investito mentre attraversava viale Colombo. A soccorrere l'anziano lo stesso conducente responsabile dell'investimento.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno trasferito il malcapitato al Policlinico di Monserrato, dove sono in corso gli accertamenti sanitari. L'80enne non sarebbe in pericolo di vita.

Nel luogo dell'incidente anche carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu, che stanno ultimando i rilievi di legge. L’anziano sarebbe stato investito sulle strisce pedonali.