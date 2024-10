Stanotte alle ore 2,30 circa a Quartu Sant'Elena, in Viale dell'Autonomia Regionale Sarda, per cause ancora in corso di accertamento, una Peugeot 308, condotta da un 21enne residente a Sinnai, disoccupato con precedenti denunce a carico, con a bordo tre suoi coetanei, due di Sinnai ed uno di San Nicolò Gerrei, è fuoriuscita dalla sede stradale andando a concludere la propria corsa contro il muro perimetrale di un’abitazione.

A seguito dell'accaduto i due ragazzi sono stati trasportati a bordo di un'ambulanza medicalizzata del 118, in codice rosso, non in pericolo di vita, presso il Pronto soccorso dell'Ospedale Brotzu di Cagliari, mentre gli altri due - anch'essi in codice rosso e non in pericolo di vita - sono stati condotti presso il Policlinico Universitario di Monserrato per gli accertamenti del caso.

Dalle verifiche effettuate nell'immediatezza dei fatti dai carabinieri è risultato che l'auto era priva di copertura assicurativa e per questo è stata posta sotto sequestro amministrativo e affidata al padre convivente del conducente. Verranno effettuati degli accertamenti per verificare se questi al momento dell'incidente fosse totalmente sobrio o meno.