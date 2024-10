I Vigili del fuoco hanno lavorato fino all’alba per completare le operazioni di spegnimento di un grosso incendio divampato ieri, martedì 19 marzo, intorno alle 22, all’interno del capannone di proprietà della Pro.Mi.S.A. in via Pira a Quartu Sant’Elena.

Il rogo, sviluppatosi per cause ancora da accertare, ha interessato l’area di stoccaggio della ditta che si occupa dello smaltimento e trattamento di rifiuti industriali.

Sul posto sono intervenute due squadre di Vigili del Fuoco del comando di Cagliari con 4 mezzi (1 autopompa, 2 autobotti e il carro autoprotettori) e un totale di 15 uomini.

Le squadre, giunte sul posto, hanno operato attaccando su più fronti il rogo con un’operazione di contenimento che ne ha evitato la propagazione all'intera struttura scongiurando danni maggiori. In seguito, con l’ausilio di mezzi meccanici, si è provveduto alle operazioni di smassamento ed estinzione delle braci. L’intervento si è protratto sino all’alba di oggi. Nessuna persona fortunatamente è rimasta coinvolta.